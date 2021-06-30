Крупным городам мира предсказали появление летающих автомобилей

Глава Hyundai в Европе Майкл Коул предсказал, что уже к 2030 году в крупных городах мира появятся летающие автомобили, пишет The Guardian.

Они помогут решить проблему с пробками и снизят вредные выбросы от транспортных средств. По словам ведущего производителя автомобилей, компания направила «очень значительные инвестиции» в городскую воздушную мобильность. «Мы считаем, что это действительно часть будущего. Однако пройдет время, прежде чем мы действительно сможем сдвинуть дело с мертвой точки», — подчеркнул Коул.

Hyundai продемонстрировала свою концепцию летающего автомобиля, разработанную совместно с Uber, на выставке Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе в январе 2020 года. Компания также участвует в строительстве первого в Великобритании аэропорта без взлетно-посадочной полосы, предназначенного для самолетов, способных к электрическому вертикальному взлету и посадке. Его открытие запланировано на конец этого года.

В августе прошлого года компания Vertical Aerospace из британского города Бристоль обнародовала планы по созданию воздушного такси E-Taxi, которое может совершить 76-километровую поездку всего за 30 минут.

В России тоже планируют запустить летающее такси, но к 2025 году. Оно представляет собой пассажирский дрон, который способен поднять в воздух двух людей. Машиной станет управлять цифровая система. Пассажиры будут находиться в защитной капсуле, она примет на себя удар в случае аварии. В проект вложили 1,5 миллиона долларов.