Hyundai выпустит серию летающих автомобилей

Производитель автомобилей Hyundai планирует выпустить серию летающих машин к 2028 году. Об этом пишет Bloomberg.

Материалы по теме Заряженный враг У Илона Маска появился мощный соперник. Конкурент Tesla покоряет мир и стоит миллиарды Есть разряд Эти машины навсегда изменят мир. Скоро они будут повсюду

Hyundai разрабатывает модели, которые будут перевозить пять-шесть человек в пределах мегаполиса, а также более крупные автомобили для полетов между городами. «Люди, которые всегда застревают в пробках на дороге, поймут, как удобно передвигаться на воздушном транспорте. Именно тогда мы увидим, как спрос взорвется», — сказал глава подразделения Джайвон Шин (Jaiwon Shin).

Чтобы привлечь первых покупателей, Hyundai пытается снизить стоимость автомобилей и уровень шума, при этом безопасность остается в центре внимания, отметили в компании. В январе 2020 года Hyundai в партнерстве с Uber впервые представила концепт летающего автомобиля. Первоначально они будут управляться пилотами, но к 2035 году смогут перейти на полностью автоматическое функционирование.

В августе компания Vertical Aerospace из британского города Бристоль обнародовала планы по созданию воздушного такси E-Taxi, которое может совершить 76-километровую поездку всего за 30 минут.