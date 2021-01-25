Россиянам пообещали летающее такси

В России планируют начать эксплуатировать летающее такси в 2025 году, пишет ТАСС со ссылкой на слова гендиректора компании по созданию дронов-такси «Ховер» Александра Атаманова.

Первый этап предполагает маршруты над промзонами, реками, каналами, путепроводами. Технология должна доказать свою безопасность, на это потребуется время, отметил Атаманов. Также будет проводиться работа с законодательством, позволяющим эксплуатировать такую технику.

Аэротакси представляет собой пассажирский дрон, который способен поднять в воздух одновременно двух людей. Машиной станет управлять цифровая система, обещают в компании. Пассажиры будут находиться в защитной капсуле, она примет на себя удар в случае аварии. Для экстренных ситуаций есть парашют, который опустит на землю такси с пассажирами.

На создание транспорта уже направлено 1,5 миллиона долларов. В течение этого года компания планирует представить серийную версию дрона-такси. Стоимость полета на аэротакси в будущем может составить около 20 рублей за километр. Такси может использоваться не только как городской транспорт, но и как воздушная скорая помощь.

Ранее британская компания Vertical Aerospace обнародовала планы по созданию воздушного такси E-Taxi, которое может совершить 76-километровую поездку всего за 30 минут (на поезде это расстояние преодолевается за час). Прототип модели появится к сентябрю 2021 года.