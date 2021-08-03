В США начнут доставлять посылки на грузовых электросамолетах

Служба экспресс-доставки DHL объявила, что заказала у стартапа Eviation 12 грузовых электрических самолетов Alice для доставки посылок. Об этом сообщается на сайте компании.

Новые самолеты начнут летать над Западным и Восточным побережьем США, доставляя товары из крупных хабов на более мелкие рынки. На борт Alice можно будет поместить груз весом 1,2 тысячи килограммов. Скорость самолета составит 400 километров в час, одного заряда хватит на 815 километров. Для полной зарядки аккумулятора потребуется около получаса — примерно столько же времени тратится на заправку самолета аналогичного размера, что позволит укладываться в жесткие графики нахождения воздушного судна в аэропорту.

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Самолет Alice, который еще проектируется, совершит первый полет в 2021 году. DHL планирует начать использование этих машин в 2024 году. Вице-президент DHL Трэвис Кобб назвал самолет «фантастическим решением для экологической безопасности». Компания не раскрыла стоимость будущего контракта. Известно лишь, что DPDHL Group, которая принадлежит DHL, инвестирует семь миллиардов евро к 2030 году на меры по сокращению выбросов углекислого газа. К 2050 году ставится задача достичь нулевого уровня выбросов вредных веществ.

В начале августа одна из крупнейших бразильских авиакомпаний Azul объявила о планах потратить один миллиард долларов на 220 электросамолетов немецкой компании Lilium. Семиместная машина (шесть пассажиров и пилот) с вертикальным взлетом и посадкой будет летать со скоростью 300 километров в час, преодолевая на одном заряде почти 250 километров. Первые самолеты поступят в авиапарк в 2025 году.