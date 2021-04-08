В Швеции собрали миллионы долларов на электрокатера

Компания из Швеции X Shore собрала с инвесторов 15 миллионов евро (18 миллионов долларов) на расширение выпуска электрокатеров, пишет Bloomberg.
X Shore привлекала частное финансирование. Компания пока не собирается выходить на биржу. Кто выступил ключевыми инвесторами, не сообщается.
Известно, что X Shore собирается потратить привлеченные средства на расширение производства. Первая модель электрокатера Eelex 8000 с аккумулятором мощностью 120 киловатт-час поступила в продажу в США в марте, однако имеющихся мощностей пока недостаточно для выполнения всех заказов.
Ожидается, что в будущем объем производства на двух заводах составит 400 тысяч катеров в год. Глава компании Дженни Кейсу отметил, что спрос на продукцию в данный момент выше, чем возможности X Shore. По его словам, тенденция, захватившая автомобильный рынок несколько лет назад, перекинулась на другие виды транспорта, в частности, на водный.
По оценкам аналитиков, к концу 2021 года в мире будет продано около 70 тысяч судов с электродвигателями, а общий объем глобального рынка составит 1,4 миллиарда долларов.