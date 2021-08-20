Названы российские регионы с самыми высокими климатическими рисками

В Крыму, Ставропольском крае, Курской и Воронежской областях ожидаются самые ощутимые в России последствия изменения климата, сообщила директор Института глобального климата и экологии имени Израэля Росгидромета Анна Романовская в беседе с РИА Новости.

Материалы по теме Приплыли. Кто и зачем решил уничтожить русскую Венецию? Точка невозврата. Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?

По ее словам, этим регионам в первую очередь нужны программы адаптации экономики. Она отметила, что на первом месте в плане климатических рисков находится Крым. В этом регионе наблюдается рост температуры, увеличивается количество и интенсивность осадков, а также число опасных явлений и засух.

Романовская уточнила, что первая группа регионов обозначена красным цветом, а вторая, где велики негативные последствия изменения климата, — оранжевым. Так, в «оранжевую зону» попали Белгородская, Брянская, Волгоградская, Орловская, Ростовская, Рязанская, Тамбовская области, а также Краснодарский край, Республика Калмыкия, Республика Адыгея, Москва и Севастополь.

Ранее эксперт по «зеленой» экономике Александр Гусев предрек России сильные пожары и наводнения. Для жителей мегаполисов негативные эффекты от глобального потепления будут еще более ощутимы, указал он: повысятся расходы на кондиционирование воздуха, будут происходить вспышки различных заболеваний, увеличится число преступлений и самоубийств.