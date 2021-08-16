России предрекли сильные пожары и наводнения

Эксперт по «зеленой» экономике рассказал о влиянии глобального потепления на Россию

Россия выиграет от глобального потепления лишь отчасти — в действительности позитивные изменения будут сопровождаться большим числом негативных. Такое мнение высказал эксперт по «зеленой» экономике Александр Гусев, авторская колонка опубликована в «Известиях».

По словам специалиста, многие указывают на положительные аспекты глобального потепления для России — это, в частности, увеличение периода навигации на Северном морском пути, смещение на север границы эффективного земледелия и рост урожайности, снижение расходов на отопление. Но будут и негативные эффекты — это увеличение числа лесных пожаров, засухи в южных регионах страны, сильные паводки и наводнения.

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Кроме того, предупредил эксперт, будет происходить таяние вечной мерзлоты — на ней в России находятся населенные пункты, проложены коммуникации, там расположена нефтегазовая инфраструктура. «Все это из-за потепления может стать огромным болотом уже в ближайшие десятилетия», — предрек Гусев.

Для жителей мегаполисов негативные эффекты будут еще более ощутимы, указал он: повысятся расходы на кондиционирование воздуха, будут происходить вспышки различных заболеваний, увеличится число преступлений и самоубийств.

Чтобы избежать катастрофических последствий глобального потепления, нужно отказаться от технологий, оставляющих значительный углеродный след, в пользу «зеленых» решений, пояснил эксперт. «Видимо, в прошлое уйдут привычные для нас способы получения энергии, основанные на сжигании углеводородов, — отметил он. — На передний план выйдут возобновляемые источники энергии, возможно, получат импульс к развитию атомная и водородная энергетика».

Ранее глава отдела исследований Greenpeace Australia Pacific Никола Казуле заявил, что некоторые островные государства Тихого океана станут непригодными для проживания в результате глобального потепления. Эти территории испытывают негативное воздействие сильных морских приливов, продолжительных засух, мощных циклонов. Также в этих странах наблюдается засоление грунтовых вод, что наносит вред сельскому хозяйству.