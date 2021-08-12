Глобальное потепление заставило людей меньше рожать

Все больше семейных пар не хотят иметь детей, опасаясь последствий климатических изменений, пишет CNBC со ссылкой на аналитическую записку Morgan Stanley. Уже сейчас глобальное потепление заставило часть людей меньше рожать. Они боятся, что их дети не смогут пережить экстремальные погодные условия: из-за изменения климата некоторые регионы мира столкнутся с нехваткой урожая.

Кроме того, некоторые будущие родители не планируют заводить детей, чтобы не навредить планете. Согласно шведскому исследованию 2017 года, рождение одного ребенка приводит к выбросам в атмосферу почти 60 тонн углерода в год в развитых странах.

Собеседник CNBC 35-летний британец Даниэль проживает в Дубае с женой. Раньше они хотели завести ребенка, но теперь не уверены в своем желании. Климат — основной фактор их сомнений. Они любят путешествовать, не представляют своей жизни без кондиционера, но ищут способы уменьшить свой углеродный след. Решить проблему сможет отказ от ребенка — ведь появление еще одного человека на планете негативно повлияет на окружающую среду, уверены они.

В 2019 году похожие мысли озвучили британский принц Гарри и его жена Меган Маркл. В интервью журналу Vogue супруги заявили, что не будут заводить третьего ребенка ради заботы об экологии. За это они получили награду британской благотворительной организации «Вопросы популяции».

Еще одна собеседница CNBC, 39-летняя учительница английского языка Джессика Комбес, заявила, что «отказывается приводить детей в пылающий ад, который мы называем планетой». Она призналась, что всегда сомневалась по поводу рождения ребенка. «Когда я вижу состояние экономики, некачественное здравоохранение и изменение климата, то чувствую, что все мои опасения были оправданы», — отметила преподавательница.

Климат также влияет на потенциальных родителей не только идеологически, но и физически. Согласно данным Калифорнийского университета, если на несколько дней устанавливается температура выше 26,6 градуса, то в следующие девять месяцев число родов в США снижается. По этой причине пик рождаемости обычно приходится на конец лета. С изменением климата жарких дней в году будет становиться еще больше. В исследовании использовались данные по рождаемости с 1931 по 2010 год. По данным другого эксперимента, проведенного в Китае при участии 18 тысяч пар, загрязнение воздуха твердыми частицами увеличивает вероятность бесплодия на 20 процентов.

В середине августа вышел доклад межправительственной группы экспертов по изменению климата (Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)), крупнейший по этой теме за последние несколько лет. В отчете, состоящем из 1,3 тысячи страниц, говорится, что из-за изменений в сельском хозяйстве и здравоохранении признаки глобального потепления почувствуют на себе все страны. Пункт Парижского соглашения по климату об увеличении температуры на два градуса к 2010 году по сравнению с началом индустриального периода кажется практически невыполнимым, отметили ученые.

