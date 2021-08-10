Названы оказавшиеся под угрозой исчезновения страны

Изменение климата и повышение уровня моря могут привести к исчезновению малых островных государств. После публикации доклада ООН о последствиях глобального потепления несколько государств заявили, что их население оказалось под угрозой вымирания, пишет NBC News.

Альянс 39 прибрежных и низинных стран призвал более развитые государства сделать все возможное, чтобы глобальное потепление не привело к повышению температуры более чем на 1,5 градуса, чтобы спасти их «жизни и средства к существованию».

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«Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) подтверждает ощущения малых островных государств: циклоны становятся более интенсивными, и уровень моря повышается, но она также согласна и с тем, что мы все еще можем предотвратить худшие последствия» — сказала ведущий переговорщик Альянса малых островных государств Дайан Блэк-Лейн во время выступления в понедельник, 9 августа, после публикации отчета МГЭИК.

В отчете организации указано, что сокращение выбросов углерода по всему миру поможет остановить глобальное потепление, но уровень моря продолжит повышаться в любом случае, и это подвергнет прибрежные страны риску наводнений и разрушений.

В особо опасном положении находится государство Кирибати в Тихом океане, состоящее из трех низко расположенных архипелагов. По данным МГЭИК, подъем воды всего на 0,9 метра может затопить две трети территории страны к концу этого столетия.

Президент одной из самых низкорасположенных стран мира, Мальдив, Мохамед Нашид также заявил о том, что население находится перед лицом серьезнейшей опасности.

Альянс малых островных государств представляет страны по всему миру, включая Сингапур, Сейшельские Острова, Фиджи, Папуа-Новую Гвинею, Доминиканскую Республику, Кубу, Багамы и Белиз.