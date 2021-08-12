Центр Лондона уйдет под воду

Из-за глобального потепления центр Лондона может уйти под воду к 2030 году. НАСА создало изображение с указанием районов, попавших в зону риска, пишет The Independent.

Карта, созданная с помощью новой компьютерной программы НАСА для визуализации повышения уровня моря в ближайшие десятилетия, показывает обширные участки столицы, уязвимые для повышения уровня воды. Через 10 лет эти районы столкнутся с угрожающе частыми наводнениями и даже могут регулярно находиться под водой.

Лондон и другие части Великобритании затопило из-за проливного дождя 8 августа. В столице была нарушена работа общественного транспорта, а в социальных сетях опубликовали кадры из районов Баттерси и Тутинг, где автомобили двигались по затопленным дорогам. Стихийное бедствие стало третьим за несколько недель. Эксперты предупредили, что изменение климата лишь повышает риск новых наводнений.

Интерактивная карта НАСА подробно показывает, какие части мира могут быть затронуты повышением уровня моря при различных траекториях выбросов в атмосферу. Пользователи могут выбирать нужные параметры и увеличивать масштаб локаций вокруг океана и на каждой береговой линии, чтобы посмотреть прогноз изменений в период с 2020 по 2150 год. Программа также наглядно показывает процессы, ставшие причиной повышения уровня моря. Например, можно понаблюдать за таянием ледникового покрова и изменением циркуляции океанских вод.

Под угрозой масштабных затоплений сейчас оказалась не только Англия, но и множество других стран. Почти половина мирового населения проживает в пределах 100 километров от побережья и текущие климатические процессы могут серьезно повлиять на жизнь этих людей, считают эксперты. В особенно опасном положении находятся островные и низинные государства.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата ООН (МГЭИК) недавно представила доклад о влиянии глобального потепления на перспективы человечества. Документ гласит, что в ближайшие десятилетия повышение температуры на планете достигнет критических значений для сельского хозяйства и здравоохранения. Помимо интенсивных дождей и наводнений, планете грозит усиление засухи и распространения пожаров.