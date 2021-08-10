Великобритания подсчитала безвредные для человечества компании

Власти Великобритании подсчитали количество предприятий на территории страны, которые являются безвредными для природы и человечества, так как не производят больших выбросов углекислого газа. Данные со ссылкой на аналитическое агентство kMatrix приводит The Guardian.

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Согласно отчету, сектор зеленой экономики Соединенного Королевства обогнал в объемах традиционную промышленность в четыре раза, составив 205,7 миллиарда фунтов стерлингов (285,12 миллиарда долларов). Весь производственный сектор страны оценивается в 55,6 миллиарда фунтов (77,07 миллиарда долларов), отрасль строительства — 132,9 миллиарда фунтов (184,21 миллиарда долларов). Эксперты делают прогноз, что в ближайшие годы рост числа экологичных инициатив в бизнесе ускорится.

В Великобритании насчитывается около 75 тысяч зеленых предприятий (от производителей ветряных турбин до мусороперерабатывающих компаний), на которых работают 1,2 миллиона человек. Аналитики kMatrix утверждают, что сектор низкоуглеродной экономики может не только помочь справиться с климатическим кризисом, но и дальше создавать новые рабочие места, улучшить качество жизни людей за счет более чистого транспорта, снижения загрязнения воздуха и улучшения теплоизоляции домов.

«Нам нужно, чтобы все сплотились, иначе не будет шансов достичь амбициозных целей и предотвратить последствия изменения климата, которые могут быть разрушительными. Нам необходима трансформация поведения общества наряду с новыми технологиями, устройствами, инфраструктурой», — заявил профессор Патрик Девайн-Райт (Patrick Devine-Wright) из Эксетерского университета (Exeter University).

Низкоуглеродный сектор экономики в Великобритании вырос на 7,4 процента с 2018/19 по 2019/20 финансовый год и сократился на девять процентов в период с 2019/20 по 2020/21 год. Аналитики ожидают, что при восстановлении экономики от последствий пандемии доля зеленых предприятий снова начнет расти.

В конце июня политику правительства Бориса Джонсона назвали губительной для природы. Согласно исследованию британского комитета по экологическому аудиту, на развитие традиционного загрязняющего окружающего среду бизнеса власти Великобритании тратят гораздо больше денег, чем на поддержку зеленого сектора экономики и спасение вымирающих видов животных и растений в стране.