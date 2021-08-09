Москва попала в тройку самых страдающих от глобального потепления городов

Российская столица попала в тройку мировых городов-антилидеров, которые сильнее остальных страдают от глобального потепления. В Москве изменение среднегодовой температуры за последние семь десятилетий достигло одного градуса. Об этом свидетельствуют данные ООН, которые собрала на интерактивной карте межправительственная группа по изменению климата ООН (Intergovernmental Panel on Climate Change — IPCC) в рамках доклада от 9 августа.

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По данным экспертов, Москва в период с 1950 по 2018 год уступала в росте средней температуры лишь двум городам мира, которые оказались самыми перегретыми, — албанской столице Тирана (увеличение температуры на 2,33 градуса по Цельсию) и городу Калькутта в Индии (плюс 2,6 градуса). Признаки глобального потепления отмечены на карте красным цветом, и подобные зоны присутствуют уже во всех уголках мира. Согласно аналитике климатологов, в Нью-Йорке с середины прошлого века потеплело на 0,21 градуса, а в Японии — на 0,98 градуса по Цельсию.

Ученые подчеркивают, что повышение температуры в городах обусловлено несколькими факторами, в том числе использованием опасных для экологии строительных материалов, обилием кондиционеров и других электроприборов, а также недостаточным количеством зелени. Влияет на изменение климата в населенных пунктах уплотненная и высотная застройка, которая мешает нормальному распространению ветров и влаги.

В том же докладе эксперты ООН сообщили о неизбежной угрозе всем отраслям деятельности человека при сохранении текущих темпов борьбы с глобальным потеплением. Международные исследования призывают правительства стран-участников Парижского соглашения заострить внимание на том, что среднее значение температуры в мире уже в ближайшие 20 лет может превысить 1,5 градуса.