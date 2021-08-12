В Европе жара побила рекорд 44-летней давности

В Европе температура превысила рекорд 44-летней давности и достигла почти 49 градусов, пишет Corriere della Sera.

Согласно данным Агрометеорологической информационной системы, в среду, 11 августа, в городе Сиракузы на Сицилии были зафиксированы плюс 48,8 градуса. Предыдущий рекорд для этого дня, 48 градусов, был замечен в Афинах в 1977 году. «Прямо сейчас разворачивается опасная волна тепла, охватывающая большую часть Северной Африки и Южную Европу. В ближайшие дни очаг жары немного сместится на запад и север. Ожидаем, что будут побиты новые рекорды», — отметил метеоролог Дункан Скотт в комментарии The Independent.

На протяжении нескольких дней в Италии бушуют лесные пожары. За последние 12 часов спасатели провели более трех тысяч операций на Сицилии и в Калабрии. Крупные пожары продолжают охватывать все новые территории Греции, на полуострове Пелопоннес эвакуировали деревни. В июле от огня пострадали обширные территории Турции. Аномальная высокая температура оставила обитающих в Казахстане животных без пропитания и буквально превратила и без того засушливые степи в кладбища для животных. На юге России и в регионах Поволжья также ожидается сильная жара — столбики термометров покажут 39-40 градусов.