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Аномальная жара накроет ряд регионов России

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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что аномальная жара накроет ряд регионов России. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Белгородской областях в ближайшие дни ожидается 36-37 градусов тепла. На юге России и в регионах Поволжья также ожидается сильная жара — температура будет достигать 39-40 градусов.

«На юге европейской России, в Краснодарском крае, Ставрополье, Крыму тоже прогнозируется очень жаркая погода с температурой 35-38 градусов. В Дагестане, Чечне, Ингушетии температура будет достигать 40 градусов», — добавил Вильфанд.

Ранее Вильфанд предупредил, что в некоторых регионах юга страны прогнозируется аномальная жара до 43 градусов тепла. По его утверждению, она продлится на юге Европейской России до конца недели. При этом в приморских городах температура воздуха не опустится ниже 30 градусов. Кроме того, на Черноморском побережье прогнозируется до 35 градусов, в Симферополе — 30-37 градусов, в Севастополе — 30-35 градусов.

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