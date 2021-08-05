Вильфанд раскрыл сроки синоптической осени в Москве

В Москве синоптическая осень наступит в третьей декаде августа и продлится до 15 октября. Сроки раскрыл научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, слова которого передает ТАСС.

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По словам специалиста, синоптические сезоны связаны с изменением циркуляции атмосферы.

«Средняя дата начала осени — это двадцатые числа августа, 22 или 23 августа», — уточнил Вильфанд.

Синоптическая осень может прийти позже на 10 или 14 дней, добавил руководитель Гидрометцентра. Он отметил, что после 15 октября начинается сезон с красивым названием «предзимье».

Ранее Вильфанд предупредил, что в некоторых регионах юга страны прогнозируется аномальная жара до 43 градусов тепла. По его утверждению, она продлится на юге Европейской России до конца недели. При этом в приморских городах температура воздуха не опустится ниже 30 градусов. Кроме того, на Черноморском побережье прогнозируется до 35 градусов, в Симферополе — 30-37 градусов, в Севастополе — 30-35 градусов.