Вильфанд раскрыл сроки синоптической осени в Москве

В Москве синоптическая осень наступит в третьей декаде августа и продлится до 15 октября. Сроки раскрыл научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, слова которого передает ТАСС.
По словам специалиста, синоптические сезоны связаны с изменением циркуляции атмосферы.
«Средняя дата начала осени — это двадцатые числа августа, 22 или 23 августа», — уточнил Вильфанд.
Синоптическая осень может прийти позже на 10 или 14 дней, добавил руководитель Гидрометцентра. Он отметил, что после 15 октября начинается сезон с красивым названием «предзимье».
Ранее Вильфанд предупредил, что в некоторых регионах юга страны прогнозируется аномальная жара до 43 градусов тепла. По его утверждению, она продлится на юге Европейской России до конца недели. При этом в приморских городах температура воздуха не опустится ниже 30 градусов. Кроме того, на Черноморском побережье прогнозируется до 35 градусов, в Симферополе — 30-37 градусов, в Севастополе — 30-35 градусов.