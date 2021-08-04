Синоптик предрек нескольким регионам России опасные ливни и штормовой ветер

Опасные ливни и штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду ожидаются в нескольких регионах страны. Такой прогноз озвучил в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик предрек непогоду 5 и 6 августа Архангельской, Мурманской, Брянской, Кемеровской, Иркутской, Амурской областям, а также Коми, Хакасии, Туве, Алтайскому, Красноярскому, Хабаровскому краям и всем регионам Поволжья. При этом он уточнил, что в указанный период температура воздуха на юге страны поднимется до 38-40 градусов.

Специалист отметил, что опасная погода с сильными дождями, ветром и градом в ближайшие два дня воцарится на юге Сибири. А регионы Дальнего Востока тем временем попадут под влияние «монгольских циклонов». «Сильный дождь и грозы ожидаются в центральных и северных районах Сахалина, на юге Амурской области, Хабаровского края, в Приморском крае, Забайкалье, Бурятии. Это связано с выходом "монгольских циклонов"», — добавил он.

В регионы Приволжского федерального округа ненастье, согласно прогнозу, придет 5 августа. «Практически во всех регионах 5 августа будут ливневые дожди, гроза, град, ветер до 20 метров в секунду. Одновременно опять же практически во всех этих регионах жара прогнозируется до 33-37 градусов. В Саратовской области температура будет достигать 40 градусов», — заявил синоптик.

Описывая ситуацию на юге страны, Вильфанд отметил, что здесь, напротив, будут наблюдаться высокие температуры. Особенно жарко будет в республиках Северного Кавказа. В среднем столбики термометров будут показывать около 38-40 градусов.

Жара ожидается и на побережье Черного моря. В частности, в Крыму, Ялте, Феодосии, Севастополе ожидается 30-35 градусов тепла.

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