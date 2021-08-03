В «Фобосе» раскрыли причины появления смерча в Тверской области

Ведущий специалист «Фобоса» Михаил Леус раскрыл причины появления в Тверской области смерча, из-за которого пострадали минимум 15 человек, погибли трое, а также были повреждены кровли порядка 70 жилых домов. В беседе с «Лентой.ру» синоптик заявил, что причиной нетипичных природных явлений в средней полосе России стал холодный атмосферный фронт пришедшего на северо-запад страны циклона.

В понедельник, 2 августа, в Тверской области ветер усилился до 25 метров в секунду. Началась гроза. Сильнее всего стихия разгулялась в городе Андреаполе. Там деревья упали на дороги и жилые дома. По меньшей мере 90 деревьев повалено. Смерч повредил линии электропередачи, в связи с чем в регионе появились проблемы с электричеством.

Жертвами стихии стали три человека — двое взрослых и ребенок. По последним данным, число пострадавших достигло 15, передает ТАСС. Сильный ветер частично разрушил крыши около 70 строений. В Тверской области обесточены 1,6 тысячи домов.

К ликвидации последствий приступили экстренные службы. Комиссию возглавил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Глава региона поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям, оперативно восстановить энергоснабжение, провести другие работы.

В Тверской области из-за непогоды объявлены экстренное предупреждение и желтый уровень погодной опасности.

«Ураган — это когда скорость ветра превышает 33 метра в секунду»

Михаил Леус в разговоре с «Лентой.ру» сообщил, что на холодных фронтах циклона такие явления не редкость. Хотя на территории средней полосы России смерчи или торнадо редки, заметил специалист, однако их можно ожидать при стечении определенных обстоятельств. «Большие температурные контрасты, мощные кучево-дождевые облака, высокая скорость перемещения атмосферного фронта — все это вкупе дает такое погодное явление», — пояснил эксперт.

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По его словам, называть произошедшее ураганом неверно с точки зрения метеорологической науки. «Ураган — это когда скорость ветра превышает 33 метра в секунду. А метеорологические станции региона скорость выше 19 метров секунду не фиксировали», — подчеркнул Леус.

Эксперт оценил скорость торнадо, которое 2 августа зафиксировали на территории Тверской области. «Есть такая шкала Фудзиты. С ее помощью можно определить интенсивность торнадо. По ней, исходя из скорости ветра, можно оценить силу торнадо. Мы можем также идя от обратного определить интенсивность торнадо, если, например, оно было в поле и никаких особых разрушений не произвело. Исходя из разрушений, мы можем предположить, какая там была скорость торнадо, поскольку в этом населенном пункте к сожалению метеостанции нет. Судя по разрушениям, мы можем предположить, что скорость этого торнадо была от 50 до 90 метров в секунду. Но это теоретические рассуждения», — поделился эксперт.

По словам Леуса, такая ситуация была заранее спрогнозирована специалистами «Фобоса». «При прохождении холодного атмосферного фронта, связанного с вышедшим вчера на северо-запад нашей страны циклона, образовались мощные кучево-дождевые облака, которые стали причиной сильных ливней, гроз и шквалистого ветра 20-25 метров в секунду. Мы вчера и даже позавчера об этом говорили», — заметил специалист.

В июне на восток Крыма обрушились сильные ливни, в Керчи и близлежащих районах выпало полторы месячные нормы осадков. Официально подтвержденный размер ущерба от непогоды на полуострове составил 4,6 миллиарда рублей.