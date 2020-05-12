Предсказан катастрофический подъем уровня моря

Международная группа ученых под руководством исследователей из Наньянского технологического университета в Сингапуре выяснили, что подъем уровня моря в этом столетии окажется более сильным, чем считалось ранее. Предсказывается, что это приведет к катастрофическим последствиям для островных государств и густонаселенных прибрежных регионов. Свои выводы исследователи опубликовали в журнале Climate and Atmospheric Science.

Авторы опросили 106 экспертов-климатологов со всего мира, которые оценили изменения среднего уровня моря при двух различных сценариях. Если средние глобальные температуры окажутся на два градуса выше доиндустриальных, то уровень моря поднимется на полметра к 2100 году и на 0,5-2 метра к 2300 году. В случае, если мир потеплеет на 4,5 градуса Цельсия, рост составит 0,6-1,3 метра к концу текущего века и 1,7-5,6 метра к 2300 году.

Этот прогноз превосходит оценки Международной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК). Одним из критериев выбора экспертов для опроса послужило большое количество опубликованных ими работ, посвященных изменению уровня моря, в ведущих научно-исследовательских журналах (не менее шести статей с 2014 года).

Специалисты назвали Гренландский и Антарктический ледяной щит главными индикаторами изменения климата и движущей силой подъема уровня моря, поскольку они, как показывают спутниковые наблюдения, тают с увеличивающейся скоростью. В то же время существует некоторая неопределенность в том, как быстро они начнут терять лед к концу этого и следующих столетий. По мнению ученых, сокращение выбросов углерода в атмосферу поможет улучшить прогноз.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



