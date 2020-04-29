Названа новая глобальная угроза 2020 года

Метеорологи назвали 2020 год потенциально самым жарким годом в истории наблюдений. О новой глобальной угрозе, связанной с изменением климата, сообщает издание New York Post.

По словам экспертов Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), существует 75-процентная вероятность того, что в 2020 году показатели средней температуры достигнут экстремально высоких значений и побьют рекорд 2016 года. Причиной этого является отсутствие усилий по снижению выбросов от сжиганию ископаемого топлива.

Потепление 2016 года отчасти объясняется влиянием Эль-Ниньо — колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Однако в 2020 году ученые не ожидают Эль-Ниньо, поэтому природные циклы не станут причиной рекордной жары.

Даже если 2020 год не станет самым жарким годом, в NOAA считают, что он окажется в пятерке самых жарких лет. В январе во многих арктических областях наблюдалось значительное уменьшение количества осадков. В феврале исследовательская база в Антарктике зарегистрировала самую высокую температуру за всю историю наблюдений.

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