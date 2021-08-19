Названы причины масштабных пожаров и наводнений в России

Масштабные лесные пожары и наводнения в России — это и явления природы, и следствия действий человека, заявил «Российской газете» директор Международного центра анализа и выбора решений НИУ ВШЭ, профессор, доктор технических наук, специалист по построению математических моделей в области экологии Фуад Алескеров.

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Отвечая на вопрос о том, что стало причиной возникновения многочисленных природных ЧП в России и других странах, эксперт отметил, что температура на Земле поднимается быстрее, «чем нам хотелось бы». «Это вынуждает и нас, и специальные службы менять образ жизни, учиться действовать в других условиях, — пояснил Алескеров. — Тут и погодный фактор, и то, что пожарные, да и мы все, не успели адаптироваться к новым условиям. Они тушат так, как это было эффективно, когда температура была ниже, а влажность — выше. Сейчас эти методы уже не работают». Пожары происходят по всему миру, подчеркнул он, назвав регионы, где их больше всего: это Амазония, Европа, Калифорния.

Говоря об изменении климата, эксперт указал, что «важно удержаться в пределах потепления на полтора градуса до 2030 года». Потепление на три градуса, по его словам, приведет к катастрофе, к затоплению прибрежных территорий. Чтобы затормозить глобальное потепление, нужно попытаться восстановить естественный баланс выделения и поглощения углекислого газа, отметил Алескеров.

Ранее эксперт по «зеленой» экономике Александр Гусев предрек России сильные пожары и наводнения. Для жителей мегаполисов негативные эффекты от глобального потепления будут еще более ощутимы, указал он: повысятся расходы на кондиционирование воздуха, будут происходить вспышки различных заболеваний, увеличится число преступлений и самоубийств.