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Германия провалилась в борьбе с изменением климата

Выбросы углекислого газа в Германии сильно выросли впервые за двадцать лет
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Фото: Hannibal Hanschke / Кeuters

Пандемия коронавируса и плохие погодные условия помешали Германии питаться исключительно от возобновляемых источников энергии — в итоге страна провалилась в борьбе с изменением климата. Аналитики из Agora Energiewende предсказали, что в 2021 году Германия произведет на 47 тонн углекислого газа больше, чем годом ранее — так сильно объем выбросов вырастет впервые за двадцать лет. Выдержки из доклада аналитического центра приводит Associated Press.

Основываясь на данных по выбросам за первую половину 2021 года, компания Agora Energiewende прогнозирует, что в этом году на долю страны придется примерно 760-812 тонн углерода. Исследователи заключили, что Германия отстала от собственных целей по сокращению эмиссий — еще в 2020 году она должна была производить на 40 процентов меньше парниковых газов, чем в 1990-м. Однако к концу 2021 года удастся уменьшить выбросы лишь на 35-39 процентов.

Коммунальные предприятия Германии признались, что в первом полугодии они были вынуждены жечь больше угля из-за штиля и пасмурной погоды — в таких условиях не удавалось генерировать достаточно ветряной и солнечной энергии. Доклад Agora Energiewende также показал, что промышленный, строительный и транспортный секторы стали потреблять больше ископаемого топлива. Если предположение подтвердится, правительству придется срочно заняться декарбонизацией этих отраслей.

В преддверии сентябрьских выборов в Бундестаг многие политические партии Германии сделали акцент на климатической повестке в своих кампаниях. К примеру, левоцентристский кандидат на пост канцлера Олаф Шольц пообещал принять долгосрочные меры борьбы с глобальным потеплением, от применения которых страна не должна уклоняться.

Правительство Германии уже поставило более жесткие цели по сокращению выбросов. Так, к 2030 года объем эмиссий должен уменьшиться на 55-65 процентов относительно 1990-го, а к 2040-му — на 88 процентов. При этом, в 2045 году Германия должна стать углеродно-нейтральной.

Одним из факторов роста выбросов стал недостаточно быстрый переход страны на электромобили. К началу 2020 года Германия ожидала вывести на дороги миллион электрокаров, однако удалось это сделать лишь в первой половине 2020 года. Причем больше половины из них оказались не полностью электрическими, а гибридами на топливных элементах.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата ООН 9 августа выпустила доклад, в котором назвала глобальную катастрофу неминуемой. Специалисты предупредили, что в ближайшие десятилетия Земля нагреется сильнее, чем на 1,5 градуса Цельсия с доиндустриального уровня — этого пытаются не допустить члены Парижского соглашения. Эксперты считают, что климатическая ситуация на планете достигла точки невозврата, и уже сейчас многие страны страдают от связанных с глобальным потеплением явлений — наводнений, лесных пожаров и экстремальной жары.

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