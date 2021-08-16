Площадь лесных пожаров в России достигла рекорда

В 2021 году площадь лесных пожаров в России достигла рекордных 17,08 миллиона гектаров

В 2021 году площадь лесных пожаров в России достигла 17,08 миллиона гектаров. Показатель стал рекордным за последние девять лет. Об этом сообщает российское отделение Greenpeace.

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Такое количество территории пострадало от огня с января по 16 августа 2021 года. Эксперты спрогнозировали, что в следующие несколько месяцев показатель продолжит увеличиваться. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2012 году, когда от пожаров пострадали 17 миллионов гектаров.

«Катастрофические пожары продолжаются в Якутии, Иркутской области, на юге Урала и других регионах. Кроме того, в конце лета и начале осени многочисленные пожары бывают в южных регионах России», — отметили в организации.

Специалисты Greenpeace посчитали пожары последствиями процесса изменения климата. Однако возгорания также влияют на окружающую среду. Для решения проблемы эксперты призвали увеличить количество финансирования, выделяемого на борьбу со стихией, усилить охрану массивов и «облегчить бюрократическую нагрузку на лесников».

Ранее в Greenpeace подсчитали, что лесные пожары в Сибири, вызванные аномальными погодными условиями, оказался сильнее, чем вместе взятые возгорания в Греции, Турции, Италии, США и Канаде. На тот момент огонь уничтожил в регионе 20,7 тысячи квадратных километров леса — показатель в десять раз превысил ущерб от пожара «Дикси» в Калифорнии.