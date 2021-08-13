Площадь лесных пожаров в Якутии достигла площади Грузии

Рослесхоз заявил, что площадь лесных пожаров в Якутии превысила семь миллионов гектаров

Площадь лесных пожаров в Якутии достигла семи миллионов гектаров, что сравнимо с площадью Грузии (6,97 миллиона гектаров). Ее назвал глава Рослесхоза Иван Советников, передает ТАСС.

«В этом году только по Якутии площадь, пройденная огнем, составляет семь миллионов гектаров», — уточнил Советников.

По его словам, необходимо помнить, что вся площадь Якутии — 260 миллионов гектаров, поэтому площадь пожаров — лишь два-три процента от нее. Кроме того, большую часть площади, пройденной огнем, составляет беглый низовой пожар, когда выгорает подстилка, кустарник. Однако лиственница, основная порода для Якутии, остается жить, отметил Советников.

Ранее министр по чрезвычайным ситуациям России Евгений Зиничев совместно с главой Якутии Айсеном Николаевым оценили с воздуха положение дел с лесными пожарами на территории Горного района, где складывается наиболее сложная ситуация. Зиничев отметил, что пожарам, находящимся возле населенных пунктов, необходимо уделять особое внимание.

Масштабные пожары на востоке России начались в конце июня. Из-за возгораний в лесах в десяти субъектах был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

