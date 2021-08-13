Россия
 
Последние новости
У россиянина обнаружили рекордные 27 тысяч антител после «Спутника V»
Международный союз конькобежцев создал правила для трансгендеров
Тело пропавшего в Турции россиянина опознали
Apple научилась экономить на iPhone
Склад с гранатами нашли в российской колонии после убийства сотрудника
Жириновский назвал драконовской инициативу об изъятии загранпаспортов должников
Странная поза загорающей на пляже россиянки возмутила пользователей сети
Наезд автомобиля Росгвардии на ребенка на пешеходном переходе попал на видео
Популярные комики вступились за пошутившего про русских Мирзализаде
Врач рассказала о нечеловеческих условиях в психиатрической клинике Москвы 
Новости партнеров

Площадь лесных пожаров в Якутии достигла площади Грузии

Рослесхоз заявил, что площадь лесных пожаров в Якутии превысила семь миллионов гектаров
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Площадь лесных пожаров в Якутии достигла семи миллионов гектаров, что сравнимо с площадью Грузии (6,97 миллиона гектаров). Ее назвал глава Рослесхоза Иван Советников, передает ТАСС.

«В этом году только по Якутии площадь, пройденная огнем, составляет семь миллионов гектаров», — уточнил Советников.

По его словам, необходимо помнить, что вся площадь Якутии — 260 миллионов гектаров, поэтому площадь пожаров — лишь два-три процента от нее. Кроме того, большую часть площади, пройденной огнем, составляет беглый низовой пожар, когда выгорает подстилка, кустарник. Однако лиственница, основная порода для Якутии, остается жить, отметил Советников.

Ранее министр по чрезвычайным ситуациям России Евгений Зиничев совместно с главой Якутии Айсеном Николаевым оценили с воздуха положение дел с лесными пожарами на территории Горного района, где складывается наиболее сложная ситуация. Зиничев отметил, что пожарам, находящимся возле населенных пунктов, необходимо уделять особое внимание.

Масштабные пожары на востоке России начались в конце июня. Из-за возгораний в лесах в десяти субъектах был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Воздух в Якутске оказался загрязнен в 20 раз выше нормы
Глава МЧС оценил ситуацию с пожарами в Якутии
В Якутии ввели режим ЧС из-за угрожающих людям пожаров