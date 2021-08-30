Лавров заявил об усилении попыток Запада повлиять на российские выборы

Запад намерен поставить под сомнение объективность сентябрьских выборов в Государственную думу и усиливает попытки повлиять на них. Об этом заявил министр иностранных дел России, член первой пятерки в кандидаты Государственной Думы от партии «Единая Россия» Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По мнению Лаврова, Запад уже сейчас пытается выразить недоверие российскому избирательному процессу и поставить под вопрос его итоги. «Мы все это проходили и в предыдущих предвыборных избирательных кампаниях, но сейчас это проявляется, наверное, более обостренно», — заявил дипломат.

Глава МИД подчеркнул, что Россия готова развивать отношения с Европой и США только «на основе взаимного уважения и равноправия». Он отметил, что никто не может диктовать условия Москве. «Хотите разговаривать на равных — милости просим в любой момент, наши двери открыты», — заключил Лавров.

Ранее министр иностранных дел заявил, что Россия отказывается выпрашивать для себя какие-либо санкционные послабления. По его словам, тема санкций не становилась предметом для обсуждений. «Мы многократно говорили, что мы санкционную тематику не собираемся обсуждать с теми странами, которые этими санкциями пользуются как инструментом», — добавил Лавров.