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Лавров и Шойгу возглавили рейтинг популярности лидеров партийных списков

Россияне назвали Лаврова и Шойгу самыми популярными лидерами партийных списков
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Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Возглавляющие список «Единой России» на предстоящих в сентябре выборах в Государственную думу глава МИД России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу оказались на вершине рейтинга популярности лидеров партийных списков. Результаты соответствующего опроса ВЦИОМ в пятницу, 27 августа, опубликованы на сайте центра.

Лучше всего россияне относятся к следующим представителям партийных списков: Сергей Лавров (к нему положительно относятся 73 процента тех, кто уже решил голосовать), Сергей Шойгу (69 процентов), Владимир Жириновский (44 процента), Татьяна Буланова (42 процента) и Геннадий Зюганов (41 процент).

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Также среди тех, кто уже решил проголосовать на предстоящих выборах, 46 процентов выразили доверие представителям партийного списка «Единой России», 17 процентов — кандидатам от КПРФ, 16 процентов — списку «Справедливой России», 14 процентов — ЛДПР, «Родине» — 12 процентов. Негативное отношение решившие голосовать россияне чаще всего высказывали представителям партийного списка «Яблока» (12 процентов).

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября. Кроме того, в единый день голосования 19 сентября состоятся прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах их выберут депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

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