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«Единая Россия» опубликовала предвыборную программу

Партия «Единая Россия» опубликовала программу перед выборами в Государственную Думу
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Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Партия «Единая Россия» (ЕР) опубликовала программу, с которой она пойдет на предстоящие в сентябре выборы в Государственную Думу. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщается на сайте политической силы.

Программа включает в себя два основных раздела: «Благополучие людей» и «Сильная Россия». Отмечается, что каждый из них состоит из тем, охватывающих в совокупности все сферы жизни каждого россиянина.

В раздел «Благополучие людей» входят следующие блоки: «Хорошая работа — достаток в доме», «Крепкая семья», «Здоровье человека», «Современное образование и передовая наука», «Удобная и комфортная жизнь», «Экология для жизни» и другие.

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