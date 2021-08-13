Сына Фургала отказались пустить на выборы из-за брака в подписях

Сына экс-губернатора Фургала не пустили на выборы в Госдуму из-за бракованных подписей

Хабаровский избирком отказал в регистрации в качестве кандидата на выборы в Государственную думу Антону Фургалу, сыну арестованного бывшего губернатора края Сергея Фургала. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщается на странице комиссии в Instagram.

Антон Фургал планировал пойти на выборы в качестве самовыдвиженца по Комсомольскому одномандатному избирательному округу №70. В свою поддержку он собрал минимум 15789 подписей при необходимом минимуме в 15433 подписи. Из них проверке подлежали 3087 случайно отобранных подписей.

В ходе проверки выяснилось, что 48,2 процента отобранных подписей оказались недействительными. Отмечается, что основанием для отказа в регистрации является наличие пяти или более процентов недостоверных подписей.

«Вследствие чего кандидату в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Фургалу Антону Сергеевичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения, отказано в регистрации 13 августа 2021 года», — указали в комиссии.

Сергея Фургала задержали в ночь на 9 июля 2020 года, ему вменяют два убийства и покушение в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Бывший губернатор отрицает свою вину и настаивает, что уголовное дело против него инициировали «определенные должностные лица, которые хотели бы сместить его с должности». Позднее Фургала уволили с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия.

Выборы в Государственную Думу восьмого созыва состоятся в единый день голосования — 19 сентября 2021 года.