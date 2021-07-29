Свидетели по делу Фургала попросили о госзащите из-за угроз убийством

Два свидетеля по уголовному делу в отношении обвиняемого в убийствах бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала попросили о госзащите из-за поступивших угроз убийством. Об этом в четверг, 29 июля, сообщает ТАСС.

Об этом во время рассмотрения жалобы на продление ареста экс-губернатору в суде заявил представитель Генеральной прокуратуры. Он потребовал провести по этому поводу закрытое судебное разбирательство. Защита возразила и потребовала рассмотреть вопрос в открытом режиме, поскольку источник угроз не установлен.

Адвокат Фургала Борис Кожемякин заявил, что его подзащитному нечего скрывать от общественности и он не причастен к инкриминируемым преступлениям. Сам Фургал заявил о своей невиновности и нарушении его конституционных прав. В результате суд все же постановил провести процесс в закрытом режиме. Так же суд признал законным продление ареста Фургалу до 7 октября.

Ранее сообщалось, что в отношении Сергея Фургала завели новое уголовное дело. Ему могут предъявить обвинения по статьям 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»), 289 УК РФ («Незаконное участие в предпринимательской деятельности») и 159 УК РФ («Мошенничество»).

Сергея Фургала задержали в ночь на 9 июля 2020 года, ему вменяют два убийства и покушение в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Бывший губернатор отрицает свою вину и настаивает, что уголовное дело против него инициировали «определенные должностные лица, которые хотели бы сместить его с должности». Позднее Фургала уволили с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия.