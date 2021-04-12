Сергея Фургала перевели на диету с королевскими креветками по 995 рублей

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств и похищения, после заражения коронавирусом и перевода из СИЗО «Лефортово» в тюремную больницу начал получать ресторанную еду. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно новой диете, в утреннем меню арестанта в закрытой больнице ФСИН на территории СИЗО «Матросская Тишина» будут блинчики с творогом, винегрет и королевские креветки по 995 рублей за порцию. На обед Фургал получит филе семги, запеченное с сыром, салат «Мимоза» и свежие фрукты. На ужин ожидаются куриные грудки с грибами и йогурт с миндалем и абрикосом, в качестве десерта предлагается эклер либо птичье молоко.

Общественный защитник Фургала Наталья Питченко рассказала, что в «Лефортово» из-за строгих ограничений были проблемы с питанием: арестованные получали передачи, но в них входили лишь простые и необходимые продукты. Новое меню оплачено его друзьями и сторонниками, которые собрали около миллиона рублей. Рацион пока расписан на ближайшие три дня, планировать больше общественники не стали, так как неизвестно, как долго продлится лечение бывшего губернатора.

О госпитализации Фургала с коронавирусом стало известно 7 апреля. Состояние бывшего губернатора оценивалось как удовлетворительное.

Сергея Фургала задержали в ночь на 9 июля 2020 года, ему вменяют два убийства и покушение в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Он отрицает свою вину и настаивает, что уголовное дело против него инициировали «определенные должностные лица, которые хотели бы сместить его с должности». Позднее Фургала уволили с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия.