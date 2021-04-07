Обвиняемого в организации убийств Фургала госпитализировали

Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств, госпитализировали с коронавирусом в тюремную больницу «Матросской тишины». Об этом в среду, 7 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на ОНК.

Уточняется, что бывший губернатор находится в удовлетворительном состоянии.

Ранее сообщалось, что защита попросит следствие об изменении меры пресечения для него в связи с болезнью.

Сергея Фургала задержали в ночь на 9 июля 2020 года, ему вменяют два убийства и покушение в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Бывший губернатор отрицает свою вину и настаивает, что уголовное дело против него инициировали «определенные должностные лица, которые хотели бы сместить его с должности». Позднее Фургала уволили с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия.

После этого местные жители начали акции протеста, требуя в том числе открытого суда над бывшим главой региона. Митинги традиционно проходили каждую неделю по воскресеньям у здания правительства края.