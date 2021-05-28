Фургал «вышел из себя» после вопросов об убийствах в 2000-е

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств и похищения, «вышел из себя» после вопросов об убийствах в 2000-е во время психолого-лингвистического исследования. Следственный комитет России (СКР) впервые применил к нему «новейшую методику» проверки показаний с использованием компьютерных программ, сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что Верховный суд России не признает за экспертизой право отличать ложь от правды.

Фургалу в течение трех часов задавали более 50 вопросов по уголовному делу в присутствии адвокатов, записывая ответы на видео. Затем видеопротокол обработали с помощью двух программ: компьютерной технологии анализа голоса Layered Voise Analysis (LVA, Израиль) и автоматизированной системы для выявления лицевых экспрессий человека FaceReader (Нидерланды). Так, LVA выявляла изменения в голосе (тембр, громкость, скорость речи), а FaceReader помогла распознать эмоции Фургала.

Результаты компьютерного моделирования изучила комиссия, состоящая из психолога, психиатра, лингвиста и специалиста в области наркологии и сексологии. Эксперты обратили внимание на отношение Фургала к обвинению в организации убийств и покушения. На конкретные вопросы отвечал «рублеными схематическими фразами», а также ни разу не произнес фамилии жертв и заменял слово «убийство» словом «обвинение». Кроме того, Фургал «вышел из себя», когда его попросили вспомнить о других убийствах, совершенных на Дальнем Востоке в начале 2000-х годов. Он сразу изменил тембр голоса, его дыхание сбилось, а тело «десинхронизировалось». Потом обвиняемый плотно сжал губы, дав понять, что не желает обсуждать эту тему.

Специалисты отметили, что ответы Фургала на вопросы об убийстве бизнесмена Евгения Зори были противоречивыми и неуверенными. Во время допроса они выявили насмешки и сарказм, а также несколько сотен «вербальных и невербальных» признаков «неискренности».

Сергей Гроза, адвокат Фургала, сообщил, что материалы исследования ему еще не предоставляли. «С таким же успехом можно было бы обратиться за консультацией к экстрасенсам», — прокомментировал он эксперимент следователей.

Сергея Фургала задержали в ночь на 9 июля 2020 года, ему вменяют два убийства и покушение в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Бывший губернатор отрицает свою вину и настаивает, что уголовное дело против него инициировали «определенные должностные лица, которые хотели бы сместить его с должности». Позднее Фургала уволили с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия.