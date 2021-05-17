Фигурантам дела обвиняемого в организации убийств Фургала продлили срок ареста

Московский городской суд продлил сроки ареста до конца лета фигурантам дела бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщает ТАСС.

Марат Кадыров, Андрей Палей и Андрей Карепов останутся под стражей до 18 августа. В настоящее время решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Сергея Фургала задержали в ночь на 9 июля прошлого года. Ему вменяют два убийства и покушение в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Бывший губернатор отрицает свою вину и настаивает, что уголовное дело против него инициировали «определенные должностные лица, которые хотели бы сместить его с должности». Фургала уволили с поста главы региона в связи с утратой доверия.

После этого местные жители начали акции протеста, потребовав в том числе открытого суда над Фургалом. Митинги традиционно проходили еженедельно по воскресеньям около здания правительства края.