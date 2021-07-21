В отношении Фургала завели новое уголовное дело

В отношении обвиняемого в убийствах бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завели новое уголовное дело. Об этом в среду, 21 июля, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС

По данным источника агентства, Следственный комитет России (СКР) расследует уголовное дело, в рамках которого Фургалу могут предъявить обвинения по статье 210 («Организация преступного сообщества») УК РФ, 289 («Незаконное участие в предпринимательской деятельности») УК РФ и 159 («Мошенничество») УК РФ. Фигурантами дела являются около десятка сообщников подозреваемого из числа бизнесменов и чиновников.

28 мая сообщалось, что бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал «вышел из себя» после вопросов об убийствах в 2000-е во время психолого-лингвистического исследования, которое проводили сотрудники СКР.

Сергея Фургала задержали в ночь на 9 июля 2020 года, ему вменяют два убийства и покушение в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Бывший губернатор отрицает свою вину и настаивает, что уголовное дело против него инициировали «определенные должностные лица, которые хотели бы сместить его с должности». Позднее Фургала уволили с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия.