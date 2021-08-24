В Кремле ответили на вопрос о пользе сменяемости власти в России

Вопрос о пользе сменяемости власти является риторическим, здесь важны результаты волеизъявления людей, а не позиция Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает во вторник, 24 августа, РИА Новости.

«Это вопрос выборов, вопрос народного голосования за главу государства, вопрос выборов в парламент, к парламентским выборам, к которым мы готовимся», — сказал он.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября. Кроме того, в единый день голосования 19 сентября состоятся прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах их выберут депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.