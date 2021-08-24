Россия
 
Последние новости
Самолет Минобороны России резко сменил курс у границ Ирана
Захарова назвала действия Киева в отношении Крыма «петушиной стратегией»
Явившаяся в магазин в бикини туристка возмутила местных жителей в Сочи
На обложке русской версии журнала Vogue расположится снимок из Териберки
Назван способ ускорить старый iPhone
В Кремле назвали непростой ситуацию с ростом цен в России
Собянин рассказал о формате нового учебного года в школах Москвы 
Байден встал на одно колено перед баскетболистками и вызвал смех
Женщина сбросила 25 килограммов за пять месяцев без отказа от бургеров и лапши
Раскрыты подробности гибели известного экстрасенса в Москве 
Новости партнеров
Прослушать новость

В Кремле ответили на вопрос о пользе сменяемости власти в России

Представитель Кремля Песков назвал риторическим вопрос сменяемости власти в России
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Вопрос о пользе сменяемости власти является риторическим, здесь важны результаты волеизъявления людей, а не позиция Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает во вторник, 24 августа, РИА Новости.

«Это вопрос выборов, вопрос народного голосования за главу государства, вопрос выборов в парламент, к парламентским выборам, к которым мы готовимся», — сказал он.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября. Кроме того, в единый день голосования 19 сентября состоятся прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах их выберут депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
ЦИК огласил места партий в бюллетенях на выборах в Госдуму
В ЦИК утвердили форму бюллетеней для выборов в Госдуму
Памфилова назвала чистые выборы залогом здоровой обстановки в стране