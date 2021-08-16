ЦИК огласил места партий в бюллетенях на выборах в Госдуму

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) провела жеребьевку и огласила места партий в бюллетенях на предстоящих в сентябре выборах в Государственную Думу. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает РИА Новости.
На первом месте в списке партий в бюллетене значится КПРФ, на втором — «Зеленые», на третьем — ЛДПР.
«Единая Россия» оказалась на пятом месте. Следом за ней — партия «Справедливая Россия — За Правду». Последнее 14 место в бюллетене получила «Партия пенсионеров».
Выборы в Государственную Думу восьмого созыва состоятся в единый день голосования — 19 сентября 2021 года.