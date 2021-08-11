В ЦИК утвердили форму бюллетеней для выборов в Госдуму

Центризбирком России утвердил форму избирательных бюллетеней для выборов в Государственную Думу, которые пройдут в сентябре 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление комиссии.

Уточняется, что бюллетени для голосования по партийному списку, в соответствии с постановлением, будут печататься на белой бумаге с фоновой защитной сеткой светло-синего цвета с лицевой стороны. Согласно решению регионального избиркома, бюллетени печатаются на русском языке, а также на государственном языке республики или языках народов, которые проживают на данной территории.

Кроме того, названия партий в бюллетене будут представлены согласно жеребьевке, а также изображены их эмблемы. В правом верхнем углу находится специальная марка для защиты документа от подделки. Если у кандидата была или есть судимость, то данные о ней указываются в бюллетенях. Помимо этого, приводятся сведения о кандидатах, которые являются иностранными агентами или лицами, аффилированными с ними.

Ранее сообщалось, что более половины жителей России высказали желание принять участие в выборах в Госдуму. Так, 51 процент граждан заявил о намерении отдать свой голос. Не планируют участвовать в выборах 30 процентов опрошенных россиян.

Выборы в Государственную Думу восьмого созыва состоятся в единый день голосования — 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября.