Памфилова высказалась об идее обязательного голосования в России

Обязательное голосование на выборах, которое введено в некоторых странах, в России не приживется. Так о соответствующей идее высказалась глава ЦИК России Элла Памфилова, передает РИА Новости.

«У нас очень развито чувство внутренней свободы, свободы воли, и всякого рода принуждение дает прямо противоположный эффект», — сказала она.

Памфилова отметила, что чувство ответственности приходит вместе со зрелостью общества. Желание участвовать в чем-либо возникает, когда есть понимание, что от твоего участия многое зависит, добавила она.

Председатель ЦИК также отметила, что не считает нужным возвращение вопроса о минимальном пороге явки на выборах.

Выборы в рамках единого дня голосования пройдут с 17 по 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму VIII созыва состоятся прямые выборы глав девяти субъектов России и 39 региональных парламентов.