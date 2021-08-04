Памфилова рассказала о голосовании на выборах в Госдуму для граждан в ЛНР и ДНР

Председатель Центральной избирательной комиссии (Центризбирком, ЦИК) Элла Памфилова рассказала о возможности проголосовать на выборах в Государственную Думу для граждан, находящихся на территории самопровозглашенных Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, в ДНР и ЛНР участки для голосования открыты не будут. Однако жители региона, получившие в упрощенном порядке российское гражданство, имеют возможность приехать в Ростовскую область, где им выдавали паспорта, и проголосовать, объяснила Памфилова. Председатель ЦИК также отметила, что те, у кого есть верифицированный аккаунт на портале госуслуг, могут проголосовать дистанционно.

Помимо этого, Памфилова рассказала, что на территории Украины в посольстве в Киеве, в консульствах в Одессе, Львове и Харькове будут открыты участки, где российские граждане смогут проголосовать.

Ранее Центризбирком России утвердил порядок применения видеонаблюдения на выборах в Госдуму. Как рассказал зампредседателя ЦИК Николай Булаев, в 2021 году видеокамерами для наблюдения за процессом будут оснащены порядка 50 тысяч участков, где голосуют 80 процентов избирателей. Булаев пояснил, что система видеонаблюдения позволит «зафиксировать весь процесс голосования», а доступ к нему будут иметь все участники политического процесса.

Выборы в Государственную Думу VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.