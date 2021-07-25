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Глава ЦИК Памфилова рассказала о гордости за свою работу

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что гордится своей работой, а на своем посту пытается способствовать тому, «чтобы страна не развалилась». Запись своего разговора с ней на YouTube опубликовал саратовский депутат от КПРФ Николай Бондаренко.

Свой вопрос об ее отношении к работе Бондаренко задал Памфиловой после того, как ЦИК России исключила одного из лидеров федерального списка КПРФ, директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина из списка кандидатов партии на выборах в Госдуму после жалобы его бывшей жены.

«Я жизни не вижу сейчас личной, я здесь пропадаю, слушаю со всех сторон демагогию и ложь. Я горжусь тем, что я пытаюсь способствовать, чтобы страна не развалилась, чтобы страну не раздербанили, чтобы стабильность была, чтобы люди наши жили нормально», — заявила Памфилова Бондаренко после заседания ЦИК.

Как сообщалось ранее, Грудинина исключили из числа кандидатов партии из-за жалобы его экс-жены Ирины. «Зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва, выдвинутый партией КПРФ, в количестве 344 человек», — отмечается в документе ЦИК.

Уточняется, что решение комиссии было принято в связи с тем, что Грудинин не предоставил необходимые документы, не закрыл счета, не прекратил хранение наличных и ценностей в иностранных банках, а также не избавился от иностранных финансовых инструментов.

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