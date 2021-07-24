Россия
 
Последние новости
Названа одна из версий убийства замначальника уголовного розыска в Ставрополе
Россия отправила на Кубу самолеты с гуманитарной помощью
В Афганистане объявили о ликвидации главы «теневой» администрации талибов
Сборная США впервые за 49 лет осталась без медалей в первый день Олимпиады
Сильный ливень размыл федеральную трассу в России
Глава парламента Крыма будет работать без зарплаты
Даты переписи населения в России перенесли
В Москве ищут раненого аиста 
На Украине объяснили санкции против интернет-магазина Wildberries
Новости партнеров
Прослушать новость

КПРФ подаст апелляцию на исключение Грудинина из кандидатов в Госдуму

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

КПРФ подаст апелляцию в Верховный суд на исключение одного из лидеров федерального списка партии Павла Грудинина из кандидатов в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России объяснила исключение Грудинина тем, что он своевременно не предоставил необходимые документы, не закрыл счета, не прекратил хранение наличных и ценностей и иностранных банках, а также не избавился от иностранных финансовых инструментов.

«Уверен, что мы все восстановим. У нас еще есть время, Верховный суд, там пять дней [дается на апелляцию], вторая апелляция — еще пять дней», — заявил председатель КПРФ Геннадий Зюганов.

Он добавил, что в партии намерены подать апелляцию и в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), если их иск отклонят в Верховном суде России.

Ранее бывшая жена Грудинина Ирина направила в ЦИК письмо, в котором говорилось, что у него есть доля в иностранной офшорной компании, которая не была указана в декларации при подаче документов в качестве кандидата в Госдуму. В КПРФ эти обвинения назвали инсинуациями.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
ЦИК исключил Грудинина из числа кандидатов в Госдуму от КПРФ из-за его экс-жены
В ЦИК отметили доброжелательное отношение к Грудинину
Бывшая жена Грудинина отрицает политическую подоплеку своего заявления в ЦИК