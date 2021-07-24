ЦИК исключил Грудинина из числа кандидатов в Госдуму из-за его бывшей жены

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России исключила директора одного из лидеров федерального списка КПРФ, директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина из числа кандидатов партии на предстоящих выборах в Госдуму. Это произошло после того, как бывшая жена политика заявила о наличии у него офшора, пишет ТАСС.

В постановлении Центризбиркома сообщается, что среди зарегистрированных кандидатов от партии насчитывается 344 человека. Отмечается, что решение исключить кандидатуру Грудинина связано с тем, что он своевременно не предоставил необходимые документы.

Ранее бывшая жена Грудинина Ирина направила в ЦИК письмо, в котором говорилось, что у него есть доля в иностранной офшорной компании, которая не была указана в декларации при подаче документов в качестве кандидата в Госдуму. В КПРФ эти обвинения назвали инсинуациями. Позже стало известно, что Ирина Грудинина обратилась с письмом к председателю Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элле Памфиловой из-за потока травли после заявления в ЦИК.

Центризбирком, в свою очередь, пообещал рассмотреть обращение и после этого принять решение о регистрации Грудинина кандидатом от партии КПРФ.