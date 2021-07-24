Из-за бывшей жены Грудинина исключат из списка кандидатов КПРФ на выборы

Одного из лидеров федерального списка КПРФ, директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина решили исключить из списка кандидатов партии на предстоящих выборах в Госдуму. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на проект постановления Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

Причина исключения политика — доля в иностранной офшорной компании, о которой рассказала его бывшая жена Ирина. Проверка, проведенная в ЦИК, подтвердила правдивость ее заявлений. Из-за того, что Грудинин скрыл эту информацию, его не могут допустить до выборов.

Бывшая жена политика обратилась в ЦИК 20 июля: она направила письмо, где заявила, что у Грудинина есть доля в иностранной офшорной компании, которая не была указана в декларации при подаче документов в качестве кандидата в Госдуму.

В КПРФ эти обвинения назвали инсинуациями. Более того, лидер КПРФ Геннадий Зюганов гарантировал участие Павле Грудинина в выборах вопреки скандалу. Источники в ЦИК сообщали, что вопрос рассмотрят на заседании рабочей группы, куда пригласят миллиардера и саму заявительницу.

Грудинина также рассказывала, что заявление об офшорах «обернулось для нее настоящим кошмаром». «В ответ на правду, которую я сочла своим долгом сообщить, на меня обрушился настоящий поток травли, оскорблений в социальных сетях и СМИ», — написала она, заявив, что заказчиком этой кампании «очевидно является» ее бывший муж.