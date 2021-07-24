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Из-за бывшей жены Грудинина исключат из списка кандидатов КПРФ на выборы

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Павел Грудинин
Павел Грудинин
Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

Одного из лидеров федерального списка КПРФ, директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина решили исключить из списка кандидатов партии на предстоящих выборах в Госдуму. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на проект постановления Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

Причина исключения политика — доля в иностранной офшорной компании, о которой рассказала его бывшая жена Ирина. Проверка, проведенная в ЦИК, подтвердила правдивость ее заявлений. Из-за того, что Грудинин скрыл эту информацию, его не могут допустить до выборов.

Бывшая жена политика обратилась в ЦИК 20 июля: она направила письмо, где заявила, что у Грудинина есть доля в иностранной офшорной компании, которая не была указана в декларации при подаче документов в качестве кандидата в Госдуму.

В КПРФ эти обвинения назвали инсинуациями. Более того, лидер КПРФ Геннадий Зюганов гарантировал участие Павле Грудинина в выборах вопреки скандалу. Источники в ЦИК сообщали, что вопрос рассмотрят на заседании рабочей группы, куда пригласят миллиардера и саму заявительницу.

Грудинина также рассказывала, что заявление об офшорах «обернулось для нее настоящим кошмаром». «В ответ на правду, которую я сочла своим долгом сообщить, на меня обрушился настоящий поток травли, оскорблений в социальных сетях и СМИ», — написала она, заявив, что заказчиком этой кампании «очевидно является» ее бывший муж.

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