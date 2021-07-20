Зюганов подтвердил участие Грудинина в выборах

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов гарантировал участие миллиардера, директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина в предстоящих выборах. Заявление опубликовано в Telegram-канале лидера партии.

Заступившись за соратника, Зюганов назвал инсинуациями информацию о том, что Грудинину якобы приписали офшорный иностранный счет. Он добавил, что миллиардер остается в общефедеральной части списка КПРФ.

«Официально заявляю: Грудинин идет на выборы, и никто его из списка убирать не будет. У нас есть кандидаты, мы их утвердили, мы с ними идем на выборы», — заверил он, подчеркнув, что помешать этим планам «не удастся никому».

Ранее сообщалось, что сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар (Евгений) Прилепин предложил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову создать коалицию со справороссами в новом созыве Госдумы и начать процесс объединения двух политических сил.

В начале июля политологи озвучили прогноз, согласно которому за третье и четвертое место на предстоящих выборах в Госдуму будут бороться «Справедливая Россия — За правду» и ЛДПР.