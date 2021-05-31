Верховный суд оставил в силе взыскание с Грудинина миллиарда рублей

Верховный суд (ВС) России постановил оставить без изменений судебные акты трех нижестоящих инстанций, согласно которым с директора подмосковного «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина взыскали около 1,1 миллиарда рублей. Соответствующий иск подали акционеры предприятия, передает РИА Новости.

Жалоба Грудинина на решение о взыскании была отклонена ВС. Аналогичные жалобы подали и дети Грудинина Антон, Александра и Дарья, а также работник совхоза Александр Федоров и сам совхоз. Они просили передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам.

«Доводы кассационных жалоб <…> были предметом рассмотрения судов и получили оценку, не подтверждают существенных нарушений судами норм материального права и (или) процессуального права, повлиявших на исход дела», — отмечается в определении ВС.

В 2019 году Арбитражный суд Московской области постановил взыскать с директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина около 1,1 миллиарда рублей в пользу других акционеров компании. По мнению истцов, им был причинен реальный ущерб на 1,1 миллиарда рублей после того, как два земельных участка совхоза рыночной стоимостью более миллиарда рублей были внесены в уставный капитал другой компании в качестве доли номинальной стоимостью 29 миллионов рублей. Также истцы полагают, что они упустили выгоду в размере около миллиарда — земля находилась в собственности другого предприятия в течение 10 лет.

Иск, несколько раз полностью отклонявшийся арбитражными судами, был отправлен на пересмотр в октябре 2019-го кассационной инстанцией. Судья указал, что не был учтен установленный факт явной неравноценности сделки. К спору в качестве соистца присоединилась и бывшая супруга Ирина Грудинина, которой Павел Грудинин должен передать две трети совместно нажитого имущества.