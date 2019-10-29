Акционеры «Совхоза имени Ленина» отсудили у Грудинина миллиард рублей

Арбитражный суд Московской области постановил взыскать с директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина около 1,1 миллиарда рублей в пользу других акционеров компании. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению истцов, им был причинен реальный ущерб на 1,1 миллиарда рублей после того, как два земельных участка совхоза рыночной стоимостью более миллиарда рублей были внесены в уставный капитал другой компании в качестве доли номинальной стоимостью 29 миллионов рублей. Также истцы полагают, что они упустили выгоду в размере около миллиарда — земля находилась в собственности другого предприятия в течение 10 лет.

Иск, несколько раз полностью отклонявшийся арбитражными судами, был отправлен на пересмотр в октябре этого года кассационной инстанцией. Судья указал, что не был учтен установленный факт явной неравноценности сделки.

К спору в качестве соистца присоединилась и бывшая супруга Ирина Грудинина, которой Павел Грудинин должен передать две трети совместно нажитого имущества.

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