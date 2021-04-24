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Зюганова переизбрали главой КПРФ

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Сергей Пятаков / РИА Новости

Депутата Госдумы Геннадия Зюганова единогласно переизбрали председателем партии КПРФ, передает РИА Новости. Политик неизменно занимает этот пост с 1993 года.

Как сообщил пресс-секретарь председателя ЦК КПРФ Александр Ющенко, никто из голосовавших не воздержался и не проголосовал против.

Днем 24 апреля в Москве прошел 18-й отчетно-выборный съезд КПРФ, на котором был избран новый состав центрального комитета и контрольной комиссии.

За свою политическую карьеру в истории современной России Зюганов четырежды участвовал в президентских выборах. В 1996 году, пока единственный раз в истории, для определения победителя потребовалось два тура. Согласно официальным данным, выиграл тогдашний президент Борис Ельцин.

Позднее некоторые российские политики заявляли, что победу на выборах в 1996-ом на самом деле одержал Зюганов, который под мощным давлением не стал ее отстаивать. В 2018 году вместо Зюганова от КПРФ в президентских выборах участвовал директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин. По итогам голосования он занял второе место.

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