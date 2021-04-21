Зюганов посоветовал признать независимость ЛНР и ДНР во избежание войны

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что нужно признать независимость Луганской (ЛНР) и Донецкой народных республик (ДНР), чтобы избежать войны. Слова Зюганова передает Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

«Войной пахнет на Донбассе, если мы сейчас не признаем Луганскую и Донецкую народные республики. Эти бандиты готовы поджечь любой пожар, а это для всех опасно», — заявил политик.

Он также прокомментировал и отношения с США, отметив, что он не помнит таких плохих отношений между странами даже в годы холодной войны.

Ранее Зюганов посоветовал президенту России Владимиру Путину помочь Киеву вырваться из зависимости от США и поддержать самопровозглашенные ЛНР и ДНР.

Ситуация в Донбассе находится в стадии обострения. Киев обвиняет Россию в наращивании военного присутствия в регионе, а Кремль заявляет об участившихся провокациях со стороны украинских силовиков.

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