В МИД России призвали расследовать нарушения прав человека в Донбассе

Директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев призвал расследовать нарушения прав человека в Донбассе со стороны Киева в интервью РИА Новости.

«Россия настаивает на расследовании всех преступлений и нарушений прав человека, совершенных в ходе конфликта на востоке Украины», — заявил Ильичев. Он пояснил, что речь идет об обстрелах жилых районов тяжелой артиллерией, транспортной блокаде, фактическом лишении социальных выплат со стороны Украины граждан, проживающих в ДНР и ЛНР, и многом другом. Ответственность за это несут в первую очередь сами украинские власти, добавил он.

В последние недели в Донбассе началось очередное обострение ситуации. Власти Украины и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик обвиняют друг друга в нарушении перемирия, усилении обстрелов и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.

Киев обвинял РФ в наращивании военного присутствия у границ. В Москве ответили, что войска находятся в тех районах, где это целесообразно. При этом командующий Объединенными вооруженными силами Украины Сергей Наев сказал, что признаков подготовки России к войне нет.