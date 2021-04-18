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Захарова упрекнула власти Украины в безразличии к собственным гражданам

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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова упрекнула власти Украины, которые обсуждают вопрос о вступлении Украины в НАТО, в безразличии к собственным гражданам. Ее слова передает ТАСС.

«В этом весь киевский режим: ни национальных интересов, ни государственной политики, ни заботы о собственных гражданах — одна сплошная импортная антиукраинская голограмма», — прокомментировала она слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что безопасность страны может гарантировать только ее вступление в альянс.

Ранее Зеленский назвал вступление республики в НАТО единственным способом Киева прекратить войну в Донбассе. Он призвал страны Североатлантического альянса нарастить присутствие своих Вооруженных сил в Черноморском регионе, пояснив, что это станет «мощным фактором» для сдерживания России.

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