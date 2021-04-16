Захарова ответила Зеленскому на заявление об энергетической войне

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому об энергоблокаде Крыма. Так она ответила на своей странице в Facebook на слова украинского лидера, назвавшего строительство «Северного потока-2» энергетической войной.

«Нет. Энергетическая война — это энергоблокада Крыма», — объяснила Захарова, также вспомнив о водной блокаде и остановке железнодорожного сообщения. Она подчеркнула, что результатом этой войны «мог быть геноцид».

При этом представитель МИД обратила внимание, что российская сторона в этой ситуации приняла ассиметричные меры, построив инфраструктуру для жизнеобеспечения Крыма.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал противодействие строительству газопровода «Северный поток-2» вопросом войны, а не бизнеса. По его словам, политика Москвы в отношении Киева является энергетической войной, а потому в ней «кто-то точно проиграет». При этом президент отметил, что эта война гибридная по своей природе, а также схожа с другими энергетическими, газовыми и «вакцинными» конфликтами.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были сдать еще в конце 2019 года, однако его завершению помешала угроза санкций со стороны США, из-за которой проект покидали европейские компании. Помимо США, против проекта выступают Литва, Латвия, Польша и Украина. Работы в датских водах возобновились в начале февраля 2021 года. Власти США и некоторые европейские политики высказывались за остановку строительства в качестве способа давления на Москву.

В начале апреля оператор строительства — компания Nord Stream 2 AG — сообщил, что газопровод готов на 95 процентов. В российском МИД выразили уверенность, что реализация проекта «Северный поток-2» будет завершена к концу 2021 года.

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